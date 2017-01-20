Mustafa Emiroğlu kalp krizi geçirdi!
Mustafa Emiroğlu kalp krizi geçirdi! Eski Milletvekili Mustafa Emiroğluları kalp krizi geçirdi.
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Eski Milletvekili Mustafa Emiroğluları kalp krizi geçirdi. Mağusa Hastanesi’ne kaldırılan Emiroğluları’nın anjiyo için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Mustafa Emiroğluları’nın ambulansla Nalbantoğlu’na yollanacağı haberini aldıklarını belirtti, “Buradaki ekip hazır bekliyor” dedi.
Mustafa Emiroğluları'na Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne anjiyo yapılacak.
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