Muhtarlar Birliği'nde Akay Darbaz dönemi
Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz seçildi.
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M uhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkanlığına Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz'ın seçildiği genel kurulda, KKTC Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu da belirlendi.
Yönetim Kurlu listesi şöyle;
“Asbaşkan: Musa Suiçmez – Oğuzhan Karabulut, Genel Sekreter: Ayşe Serhat, Mali İşler: İsmail Ayyıldız, Basın ve Halkla İlişkiler: Gülen Kılıç, Sosyal Faaliyet: Uğur Dereliköylü
Faal Üyeler:
Göksal Hacıhasanoğlu, Eniz Akşahin, Mustafa Meral, Murat Ced, Okan Helvacı, Baki Aygün, Coşkun Yılmaz, Mustafa Doğan”
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