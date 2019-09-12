"Mühimmatlar sivil halkın yaşadığı yerlerden uzaklaştırılmalı"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne-Çatalköy’de askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada askeri bölgelerin, özellikle mühimmat olan yerlerin konumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. BRT’ye bağlanan Bakan Baybars, tüm halka geçmiş olsun dileklerini iletti ve “Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Başbakanlık’ta kriz komitesi kuruldu. Soğutma çalışmalarına yavaş yavaş başlanıyor. Bölgenin emniyeti büyük ölçüde alındı, askeri bölge de boşaltıldı. Gerekli her türlü tedbir alındı” dedi.

Konunun takiplerinde olduğunu açıklayan Baybars’ın ifadeleri şöyle: “1995 yılında Beşparmak yangını yaşamıştık ve orada da askeri mühimmatın bulunması, ama herhangi bir patlamanın olmaması büyük bir tehlikeyi önlemişti. Askeri bölgelerin, özellikle cephanelik olan yerlerin konumu hakkında çalışmalar yapılması gerekiyor.

Ülkenin her yanında, özellikle mühimmat bulunan yerlerin sivil halkın yaşadığı yerlerden uzaklaştırılması bir gerçektir.

Şu anda güvenliği tehdit edecek bir husus yok. Çevreye yayılmış mühimmat veya parçacıkların görüldüğü yerlerden uzaklaşılması ve ilgili yerlere haber verilmesi gerekir. Bölgede ve bölge yakınlarında temizleme çalışmaları başlamış durumda...”