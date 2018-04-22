MTG’den farklı tarife: 4-0

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Emine Yarkın, Engin Akkagün

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Erdoğ Barkınay, Yusuf Beyazi, Yakubu Malik, Kaan Güder (Dk.70 Nevzat), Adil Uçar (Dk.87 Mehmet Gürlü), Arif Uysal (Dk.84 Rasheed), Halil Turan, Emre Özsin

Y. BOĞAZİÇİ: Remzi Yığlı, Armond Francios (Dk.78 Kemal), Gueye Ousmane, Keita Ousmane, Haşim Girgin, Burçin Teksamancı, İsmail Tırlık, Zübeyir Elmazoğlu, Rüstem Özmusalar (Dk.59 Emir Özkan), Ramadan Ağdaç (Dk.46 Talat), Tugay Sezer

GOLLER: Dk.10 Halil Turan, Dk.24 ve Dk.27 Emre Özsin, Dk.77 Nevzat (Mağusa Türk Gücü)

K-Pet Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ni 4-0 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren goller 10.dakikada Halil Turan, 24. ve 27. dakikada Emre Özsin ve 77. dakikada Nevzat kaydetti. Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyet ile puanını 37’ye çıkarırken konuk Yeni Boğaziçi 23 puanda kalarak haftayı tamamladı.

Fotoğraf: Kanı Aldağ