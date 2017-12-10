MTG zevkten dört köşe: 4-1

K-Pet Süper Lig 12’nci haftasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Ozanköy’ü 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mağusa Türk Gücü’nün golleri, 29’uncu dakikada Adil Uçar, 68’inci dakikada Samuel Zokou, 79’uncu dakikada Hakan Uluçay ve 90’ıncı dakikada Halil Turan’dan geldi. Konuk Ozanköy’ün tek golünü ise 24’üncü dakikada Bekir Yıldız kaydetti. Karşılaşmada Ozanköy forması giyen Alpay Eminoğlu ve Mehmet Gül kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Mağusa Türk Gücü bu galibiyet sonrasında puanını 13’e yükseltirken, Ozanköy ise 10 puanda kaldı.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk**, Ozan Kel**, Ömer Doğru**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

Erdoğ Barkınay**

İbrahim Faye**

Hakan Uluçay**

(Dk.82 Aziz)

Yasin Kurt***

Adil Uçar**

Mehmet Gürlü**

Samuel Zokou**

Arif Uysal***

Fırat Ersalan***

(Dk.85 Sami Yahat)

Halil Turan**

OZANKÖY

Mehmet Emin İlter**

Mehmet Gül*

Nedim Bicen*

Alpay Eminoğlu*

Bekir Yıldız**

Fikret Yağcıoğlu**

(Dk.85 Orhan)

Fırat Kulle*

Hüseyin Aydıngönül*

(Dk.69 Serhan)*

Hasan Yanaroğlu*

Sade March Dion*

Saydam Soy*

(Dk.37 Berk)-

GOLLER: Dk.29 Adil Uçar, Dk.68 Samuel Zokou, Dk.79 Hakan Uluçay, Dk.90 Halil Turan(MTG) Dk.24 Bekir Yıldız (Ozanköy)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.73 Alpay Eminoğlu, Dk.75 Mehmet Gül (Ozanköy)