MTG, 9. kez şampiyon

Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında büyük bir çekişmeye sahne olan K-Pet Süper Lig’in 2018 – 2019 sezonu tamamlandı. Ligin son haftasına lider giren Mağusa Türk Gücü hata yapmadı ve son hafta karşılaşmasını kazanarak tarihindeki 9’uncu şampiyonluğa ulaştı.

K-Pet Süper Lig’de sezon boyunca zirvede hep iki takım vardı; Mağusa Türk Gücü ve Yenicami. Yenicami 30 haftalık lig maratonunun 25 haftasını zirvede tamamlarken, MTG 5 kez liderlik koltuğuna oturdu.

İki ekip arasında ilk devrede Mağusa’da oynanan karşılaşmayı MTG 3-0 kazanırken, ikinci devrede Lefkoşa’da oynanan maç 3-3’lik eşitlikle tamamlanarak ikili averaj avantajını Mağusa ekibine sağladı.

SON HAFTADA HATA YAPMADI

Ligin 29’uncu haftasına lider giren Yenicami’nin Çetinkaya ile uzatmalarda kalesinde gördüğü gol sonrasında 1-1 berabere kalması, Mağusa Türk Gücü’nün de Cihangir’i 6-0 yenmesi MTG’nin son haftaya lider girmesini sağladı.

Ligin 30’uncu ve son haftasında lige tutunma mücadelesi veren Küçük Kaymaklı’ya konuk olan MTG, rakibini bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

“KİNG OF THE NORTH” PANKARTI

Karşılaşma sonrasında MTG camiası büyük sevinç yaşarken Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın zemini taraftarlarla doldu. Tribünlerde açılan ve dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen Game of Thrones dizisinden esinlenen pankartın üzerinde ‘King of the North’ yani ‘Kuzeyin Kralı’ ibaresi önünde MTG futbolcularının taraftarlarla yaptığı ‘Yeşil – Sarı’ tezahüratı statta yankılandı.

Daha sonra MTG, tarihindeki 9’ncu şampiyonluk kupasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun elinden alarak başarısını kutladı.

ORALOĞLU: “MAĞUSALILARA HAYIRLI OLSUN”

MTG tarihinin önemli oyuncularından olan, futbolculuk döneminde de şampiyonluk yaşayan, MTG’nin başındaki teknik adamlık görevinde ikinci şampiyonluk kupasını kaldıran Teknik Direktör Ali Oraloğlu oyuncularını kutlarken başarıyı Mağusalılara hediye etti. Oraloğlu, “Futbolcularımı kutluyorum. Zor bir sezondu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bugün bizi yalnız bırakmayan, daha önce maçlarımıza gelen gelmeyen tüm Mağusalılara bu şampiyonluk hayırlı olsun” ifadelerini kullandı