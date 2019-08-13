Motor kazası ucuz atlatıldı
Çatalköy’de, Acapulco Otel yakınlarında, önünde seyreden araca arkadan çarpan motosikletli hafif yaralandı. Kaza sırasında yola savrulan motor sürücü, ciddi yara almayarak kazayı ucuz atlattı…
Çatalköy’de, Acapulco Otel yakınlarında, önünde seyreden araca arkadan çarpan motosikletli hafif yaralandı. Kaza sırasında yola savrulan motor sürücü, ciddi yara almayarak kazayı ucuz atlattı…
Polis Basın Subaylığı'ndan elde edinilen bilgide; kaza, Acapulco Otel yakınlarında, Tatlısu istikametine doğru seyreden LF 309 plakalı 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Anton Sergeyevich Pashagın’ın dikkatsizliği sonucu, önünde seyreden Hüseyin Şahiner’in kullanımındaki JR 022 plakalı salon araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Anton Sergeyevich Pashagın, motosikletten fırlayarak, yol içerisine düştü, kaskı takılı olduğu için kazayı ucuz atlattı.
Kaza sonrası yol, kısa süreliğine trafiğe kapanırken, motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, acil serviste gördüğü ilkyardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.