Mormenekşe’de yeniden yapılanma sürüyor

Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe bölgenin genç ve başarılı kalecilerinden biri olan Hamit Aykan’ı transfer ederek kalesini güçlendirdi. Bu yıl başkanlığa seçilen Hilmi Öztemiz’in önderliğinde oldukça genç ve çalışkan bir takım kurmayı hedefleyen Mormenekşe bu bağlamda 22 yaşında olan Hamit’i renklerine bağladı. Genç kaleci Hamit dört yıl önce 18 yaşında Gençlerbirliği A takımının kalesini korumuş ve takımın Süper Lige çıkmasında oldukça etkili olmuştu.

Akademiye Ahmet Arıtaş getirildi

Mormenekşe A takım kadrosunu oldukça gençleştiren ve uzun vadeli bir takım kurmayı hedefleyen Mormenekşe başkanı Hilmi Öztemiz ve ekibi Mormenekşe Spor Kulübü Akademi eski antrenörü Halil Erdoğuş ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırırken, akademide daha öncede görev almış Ahmet Arıtaş’ı tam yetkili olarak görevlendirdi. Sakalığından dolayı bu yıl A takımda forma giyemeyecek olan Ahmet Arıtaş tüm zaman ve enerjisini Mormenekşe Akademi için ayırarak gelecek için futbolcu yetiştirmeye çalışacak. Mormenekşe Akademi ayrıca DAÜ Spor Blimleri Bölümü ile işbirliğine girerek, bölümden futbol uzmanlık konusunda stajyer öğrenci ve teknik destek alarak daha da büyümeyi hedefliyor.