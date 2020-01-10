Montessori Felsefesi Nedir?

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Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan Montessori metodu, her bir çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılama potansiyelini taşıyan, kendi kararlarını verebilen bağımsız bireyler olduğunu kabul eden bir eğitim metodudur. İlk olarak 1907 yılında Casa dei Bambini’de (Çocukların Yuvası) uygulanmaya başlanan Montessori eğitimi çocuğun potansiyelinin geliştirilebilir olduğunu, çocuğun sevgiye ihtiyaç duyduğunu ve uyarıcılar açısından zengin bir çevreye gereksinim duyduğunu vurgulayan ve bunu uygulamanın gerekli olduğunu söyleyen bir metoddur.

Montessori felsefesi ise yetenekleri ve ilgi alanlarını baz alarak, her çocuğun farklı öğrenme hızında olduğunu kabul eder ve buna uygun esnek bir eğitim süreci tasarlar. Esnekliğin öne çıkmasının nedeni ise Montessori felsefesinin bireysel farklılıkları temel bir unsur olarak dikkate almasından kaynaklanmaktadır. Çocuğun çok sayıda materyalin bulunduğu ve bir çok deneyim yaşayacağı, fiziksel ve sosyal olarak gelişebileceği, dikkatli biçimde düzenlenmiş bir çevrede ve belli sınırlar içinde özgür olmayı sunan bir felsefedir.

Dünyada hızla gelişmiş ve büyümüş olan bu metod, ülkemizde de yaygınlaşmaya devam etmektedir. Hızla yaygınlaşan Montessori okulları çoğunluk olarak okul öncesi eğitime odaklanmıştır. Montessori metodu da öncelikli olarak 0-6 yaş arası çocuklar için ortaya çıkmış, daha sonra etkileri değerlendirildiğinde daha büyük çocuklar için de uygulanması istenmiştir.

Montessori Okulları

Montessori okulları, diğer okullardan farklı özelliklere sahiptir. Örneğin odakta öğretmen değil öğrenci vardır. Sınıf içerisinde aktivite oranlandığında %80 çocuk aktifliği görülürken, öğretmenin aktifliği %20 civarındadır. Rehber öğretmen, çocuğa aktiviteyi sunar ve çocuğun onu yapmasını ve geliştirmesini bekler.

Montessori okullarında ortam çocuk boyunda tasarlanmıştır. Açık raflarda çocuklar diledikleri aktiviteyi seçme ve ilgilenme şansına sahiptir. Montessori okulu özellikleri içinde çalışma alanları ve materyaller önemli bir yere sahiptir. Çocuklar, gerçek materyallerle çalışır. Her materyalin çocukları bağımsızlaştırmak için hata kontrolü vardır. Materyaller raflara soldan sağa, kolaydan zora doğru ve somuttan soyuta olacak şekilde yerleştirilmiştir. Montessori Rehberi çocuklara çalışmaları kolaydan zora doğru sistemli bir şekilde sunar. Bir materyalde uzmanlaşan çocuk materyali geliştirerek kullanabilir.

Karma yaş grupları Montessori okullarının bir diğer özelliğidir. Farklı yaşlardaki çocukların aynı sınıf içerisinde bulunması, onları sosyal hayata daha iyi hazırlar.

Montessori metodu sadece etkinlikleri yapılan, okulda uygulanan bir eğitim sistemi değildir. En önemli etken ebeveyn bakış açısıdır. Ebeveynin çocuğuna olan tutumu, onu bir birey olarak kabul etmesi ve onunla birey olarak iletişim kurması da en önemli konu olarak karşımıza çıkar.