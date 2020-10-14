Modern Sanat Müzesi, sanat tarihi yüksek lisans bursu verecek

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Sanat Tarihi” yüksek lisans programı açıldı. Sanat Tarihi yüksek lisans programına kabul edilen tüm KKTC’li öğrencilere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından yüzde 100 burs verileceği duyuruldu.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Sanat Tarihi bilim dalından mezun olan öğrenciler dışında, lisans eğitimlerini farklı bilim dallarında tamamlamış öğrenciler de programa başvurabilecek.

Ancak bu öğrencilerin yapılacak mülakat ve değerlendirme sonrasında programa kabul edilmeleri halinde bilimsel hazırlık dersleri alması gerekecek.

Sanat Tarihi yüksek lisans programı başvuru koşulları ile ilgili YDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü veya +223 64 64 dahili 5254 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.