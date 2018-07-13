Modern huzur evi için önemli adım

Fehime ALASYA

Birkaç ay içerisinde yapımına başlanması planlanan Lapta Huzur Evi projesi için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mimar ve Mühendis Odaları işbirliğinde hayat bulacak olan projenin mimari yapısı için yarışmaya çıkılması ve birkaç ay içerisinde ihale sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

Bu yıl içinde yapımı başlayacak olan projede özel villa tipi evler, bahçe düzenlemesi, birçok aktivite alanı ile modern bir kompleks yapılması hedefleniyor.

Mimar ve mühendis odaları ile ortaklaşa yapılacak Yeni Lapta huzur evi için sona yaklaşıldı.

Birkaç ay içerisinde tamamlanması hedeflenen projede, ilk adım olarak mimari yapı için yarışma yapılması ve akabinde ihale sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Proje için gerçekleştirilecek yarışmada, jüri, mimar, mühendis peyzaj mimarı ve bakanlıktan iki danışmandan oluşacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bölümü’nden YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, proje için bir miktar kaynağın hazır olmasına karşın, projeye eklenen bazı ilaveler için kısmen kaynak arayışlarının sürdüğü belirtildi.

80 yatak odası ve 10 Bungalovu ile daimi hizmet verebilecek olan huzur evi, bunun yanında yaşlıların günübirlik olarak gelebileceği ve vakit geçirebileceği kapasitede bir yaşam alanı olarak tasarlandı, iki katlı modern huzur evinin dış mekânında ise birçok aktivite yapılması tasarlanıyor.

Hem daimi hem günübirlik yaşam alanı

Eski Lapta Huzur evinin olduğu yerde inşa edilecek projeyle, daha modern, çağdaş ve yaşlıların huzur içinde kalabileceği bir ortam sağlanması amaçlanıyor.

6 bin 72 metre kare alana inşa edilecek olan huzur evinin, 80 yatak odası ve 10 Bungalovu ile daimi hizmet verebileceği, bunun yanında yaşlıların günü birlik olarak gelebileceği ve vakit geçirebileceği kapasitede bir yaşam alanı olarak tasarlandığı belirtildi.

İki katlı Modern huzur evinin dış mekânı ise birçok aktivite ile konaklayanların huzurlu şekilde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olması tasarlanıyor.

Tarım, müzik resim gibi aktivitelerin de yer alacağı proje mimarisinde resepsiyon alanı, ziyaretçi, bekleme alanı, kalıcı sergi alanı da yer alacak.

İdari bilim departmanında ise sorumlu müdür, sosyal hizmetler sorumlusu, 12 kişilik personel odası, psikolog odası, toplantı odası, arşiv, mutfak ve tuvaletler yer alacak.