Minikler ‘gazetecilik’ mesleğini tanıdı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yenidüzen muhabiri Didem Menteş, Wonderkids Okul Öncesi, Anaokul ve ETÜT Merkezi’nin daveti üzerine öğrencilerle bir araya geldi. Menteş, minik öğrencilere gazetecilik mesleği, haber yazımı ve fotoğraf çekimi konusunda bilgi aktardı. Menteş, minik öğrencilere slayt gösterisiyle gazeteciliğin tanımını yaparak, gazete yapımı ve yayın aşamasına kadar geçen süreci aktardı. Çocukların merak ettiği soruları cevapladı ve onlarla sohbet gerçekleştirdi. Sunum sonunda Menteş’in ‘Büyüdüğünüzde gazeteci olmak istiyor musunuz’ sorusuna bazı öğrenciler 'evet' cevabını verdi. Daha sonra Wonderkids okul yetkilileri, ziyaretinden ve sunumundan dolayı Didem Menteş’e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.