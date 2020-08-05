Minik Nehir, hayata tutunamadı
Çatalköy’de evin havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, Nehir Ada Niziplioğlu hayata tutunamadı.
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Çatalköy’de evin havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, Nehir Ada Niziplioğlu hayata tutunamadı.
Küçük Nehir, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
Nehir Ada Niziplioğlu’nun cenazesi Perşembe günü Türkiye’de İskenderun Karaağaç Mezarlığında defnedilecek.
Ne olmuştu?
27 Mayıs tarihinde Çatalköy’de havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren 16 aylık kız çocuğu Nehir Ada Niziplioğlu, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış, ardından ise Türkiye’ye sevk edilmişti.
Nehir Ada Niziplioğlu’na bakmakla sorumlu bakıcı G.S. (K-36) ise görevini ihmalden tutuklanmış, davası devam ediyordu.
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