Meyve fiyatları düşüşte

Ada’nın her iki yanında sebze meyve fiyatlarında geçtiğimiz hafta görülen indirim, bu hafta da sürdü. Her iki bölgede de en büyük fiyat indirimi piyasaya yüksek fiyatlarla giren yaz meyvesi nektarinde yaşandı. Güneyde 40 TL’den 33 TL’ye gerileyen nektarin, kuzeyde ise 25,95’ten 16,95’e düştü.

Geçtiğimiz hafta raflarda yerini almaya başlayan yaz meyvelerinin yüksek fiyatları ise bu hafta düşüşe geçti. Nektarin yanında şeftali, kavun, üzüm gibi meyvelerin de fiyatı geriledi.

Fehime ALASYA

Ada’nın her iki yanında sebze meyve fiyatlarında geçtiğimiz hafta görülen indirim, bu hafta da sürdü. Her iki bölgede de en büyük fiyat indirimi nektarinde yaşandı. Güneyde 40 TL’den 33 TL’ye gerileyen nektarin, kuzeyde ise 25,95’ten 16,95’e düştü.

Geçtiğimiz hafta raflarda yerini almaya başlayan yaz meyvelerinin yüksek fiyatları, bu hafta düşüşe geçti. Nektarin yanında şeftali, kavun, üzüm gibi meyvelerin de fiyatı geriledi.

Nektarinin kilosu 25,95 TL’den 16,95 TL’ye gerilerken, şeftali 12,50’den 6,50’ye düştü.

Buna karşın, adanın her iki yanında da diğer sebze meyve fiyatlarında geçtiğimiz hafta görülen indirim, bu hafta da sürdü.

Sezona yeni başlayan yaz meyveleri, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki fiyat farkıyla da göz aldı. Kuzeyde kilosu 6,50 TL olan şeftalinin kilosu, güneyde 30,41 TL’ye fiyat bulurken, nektarinin kilosu kuzeyde 16,95, güneyde ise 33,61 TL.

Geçtiğimiz hafta meyve sebze reyonlarındaki genel indirim bu haftaki alışveriş sepetinde de görüldü.

Bazı sebze meyve fiyatlarında yükselme olurken bazıları ise düştü, kimilerinin ise fiyatı sabit kaldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sadece salatalık, domates, limon, kivi ve üzüm fiyatları tırmanırken, güneyde domates, portakal, havuç, fasulye ve şeftali yükselişe geçen yeşillikler oldu.

Güneyde nektarin ve şeftalide büyük fiyat değişikliği

Güneydeki fiyat değişikliklerinde en büyük oran nektarin ve şeftalide oldu. Nektarin 40 TL’den 33 TL’ye gerilerken, şeftali 11 TL’den 30 TL’ye çıktı.

Güneyde yükselişe geçen yeşillikler arasında domates, portakal, havuç, fasulye ve şeftali yer alırken, birçok kalemde fiyatlar düştü.

Nektarinden 9 TL’lik düşüş, kividen 4 TL’lik artış

Kuzeyde ise birçok sebze ve meyven fiyatı aynı kalırken, sekiz kalemde indirime gidildi, buna karşın beş çeşitte ise fiyat artışı yaşandı.

Kuzeydeki fiyat seyirlerinde en büyük artış kivide olurken, en büyük düşüş ise nektarinde görüldü.

Kivinin kilosu 12,50 TL’den 16,95 TL’ye çıkarken, nektarin ise 25,95’ten 16,95’e geriledi.