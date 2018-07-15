Meyhanede ova tavşanı, işletmeciye yasal işlem!

Polisin, bir meyhanede ova tavşanı servisi yapan işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattığı bildirildi. KKTC Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Federasyon’un “Alo 140 İhbar Hattı”na, bir kişinin sosyal medyayı da kullanarak, meyhanesinde av hayvanı servis edildiğinin reklamını yaptığı yönünde ihbar geldiği belirtildi. Gelen ihbarı değerlendiren Av Koruma Birimi’nin, geçen çarşamba akşamı söz konusu meyhanede yaptıkları kontrolde pişirilmiş ve servis edilmiş ova tavşanı tespit ettiği ifade edildi. Olayın ihbar edilmesi ardından polisin, ilgili meyhane işletmecileri hakkında yasal işlem başlattığı açıklandı. Avcılık Federasyonu, konuyla bizzat ilgilenen Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, emekli Polis Subayı Hüseyin Demirel’e ve operasyonda görevli polis memurlarına yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası ne diyor?

“Av hayvanlarının ve yabani kuşların otel, pansiyon, lokanta, market, kahvehane, bar veya bu gibi ikametgah dışında başka yer veya mekanda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesi yasaktır.

Her avcı, “Büyük Av” I. ve II. İnce Av içinde vurulan av hayvanlarını, o yıl için ilan edilen ilgili av tarihinin son gününden itibaren 90 (Doksan) gün içinde tüketmek zorundadır.”