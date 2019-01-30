Metin Akpınar artık karakola imza vermeyecek

Oyuncu Metin Akpınar hakkındaki ‘adli kontrol’ kararı kaldırıldı.

Akpınar ve oyuncu Müjdat Gezen hakkında Halk TV’deki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İfadeleri alınıp mahkemeye sevk edilen iki isim de haftada bir karakola giderek imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gezen hakkındaki adli kontrol kararı geçen gün kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akpınar’ın kendisini ipe göndermekle tehdit ettiğini öne sürerek, “Şimdi yargıda bedelini öde” demişti.