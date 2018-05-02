Meteoroloji'den toz uyarısı!
Meteoroloji Dairesi bugünden başlayarak cuma gecesine kadar toz zerreciklerinin kirlilik yaratacağını duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi bugünden başlayarak cuma gecesine kadar toz zerreciklerinin kirlilik yaratacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, “Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.
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Etiketler : hava durumu, toz
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