Meteoroloji Dairesi'nden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün 12:00-18:00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.



Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olacağının öngörüldüğü ifade edildi ve vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması istendi.