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Meteoroloji Dairesi'nden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi'nden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün 12:00-18:00 saatleri arasında kuvvetli  sağanak ve  gök gürültülü sağanak  yağış beklendiği uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Dairesi, bugün 12:00-18:00 saatleri arasında kuvvetli  sağanak ve  gök gürültülü sağanak  yağış beklendiği uyarısında bulundu.
 
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada,  yağışların yer yer kuvvetli olacağının öngörüldüğü ifade edildi ve vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması istendi.

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