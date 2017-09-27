Mesarya Bölgesi'nde elektrik kesintisi olacak
Bazı Mesarya köylerinde yarın, 8 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.
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Bazı Mesarya köylerinde yarın, 8 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.
08.30 – 17.00 saatleri arasındaki kesintiden Gaziköy, Turunçlu, Kurudere, Paşaköy ve Paşaköy askeri tesisleri etkilenecek.
Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle uygulanacak.
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