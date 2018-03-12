Mersinlik Piknik alanında Mart 9’u pikniği yapıldı 

Geçitkale Belediyesi’nin, baharın gelişini kutlamak amacıyla, Mersinlik Piknik Alanı’nda düzenlediği Mart 9’u etkinliğinde, güzel anlar yaşandı. Piknik yapan vatandaşları güzel havanın tadını çıkardı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlikte konser de verildi. Akıncı ile Erhürman vatandaşlarla sohbet etti.