Merkez Bankası'ndan YTL uyarısı

Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılan E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotların 10 yıllık zamanaşımı süresinin 31 Aralık 2019 günü mesai saati sonunda dolacağını duyurdu.

Merkez Bankası, söz konusu banknotların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren değerlerini tamamen yitireceğini bildirdi.

Açıklamada, E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları bulunduranların, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yenileri ile değiştirmek için KKTC Merkez Bankası’na başvurmaları istendi. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra söz konusu banknotların KKTC Merkez Bankası’nca kabul edilmeyeceği ifade edildi.