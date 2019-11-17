'Mendil' Belgeseli gösterilecek

“Leyla ve Maria… Yaşamları Kıbrıs’ın tamamının öyküsünü yansıtan iki kadın. Kıbrıslıtürk kadın Leyla’nın eşi kayıp. Kıbrıslırum kadın Maria ise göçmen. Sevgileri, savaşın nefretini yok ediyor… Gözyaşları aynı mendilin üzerine akıyor ve aynı umudu besliyor. Bu umut ise tel örgüleri delip geçiyor…”

Bu cümleler ‘Mendil’ adlı belgeselin afişinde yer alıyor…

İki kadının dostluğu, Maria Chrisantou’nun, göz yaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlıyor. Kıralp bu hikayeyi ‘Paylaştığımız Islak Mendil’ adlı kitabında anlatmıştı. Daha sonra kitap Yunanca’ya çevrildi. Ardından da belgesel haline getirildi.

İki toplumlu ‘Biz-Emeis’ ve ‘Aynı Gökyüzü Altında’ adlı RIK’teki TV programlarından tanıdığımız Hristalla Avgusti’nin yönettiği belgeselde, araştırmayı da gazeteci Hüseyin Halil gerçekleştirdi.

Belgesele ‘Mendil’ ismi verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs’ın acı gerçeklerini anlatan bu belgesele ev sahipliği yapıyor.

1974’te EOKA-B’nin düzenlediği Dohni (Taşkent) katliamında eşini kaybeden Leyla Kıralp ile Mağusa göçmeni Maria Chrisantou’nun öyküsünü anlatan ‘Mendil’ belgeseli 21 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da KTGB lokalinde gösterilecek.