Melomania yarışması ile Beyonce ft. & Jay Z konseri!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gelenekselleşen müzik bilgi yarışması “Melomania” yeni sürprizlerle eğlendirirken kazandırmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları, Melomania isimli yarışma ile hem müzik bilgilerini ölçüyor hem de birbirinden farklı ödüller kazanma şansı yakalıyor. Melomania’da en yüksek puanı alan kişi yarışmanın kazananı oluyor. Bugüne kadar birçok farklı ödül kazandıran yarışmada en yüksek puanı alan kişi bu kez Amsterdam’da muhteşem bir konsere tanıklık edecek. Şanslı isim Amsterdam’a dilediği bir misafiri ile birlikte 2 gece konaklamalı olarak giderek 19 Haziran’da gerçekleşecek Beyonce ft. & Jay Z konserini izleyecek.





Amsterdam’da 2 kişilik konser



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Melomania yarışması ile 19 Haziran 2018 Salı günü Amsterdam’da gerçekleşecek muhteşem bir konsere tanıklık edecek. Kazanan isim Amsterdam’a dilediği bir misafiri ile birlikte 2 gece konaklamalı olarak giderek Beyonce ft. & Jay Z konserini özel olarak ayrılan en ön bölümden izleyecek. Ulaşım, konaklama ve konser giriş ücretleri dahil tüm masrafların Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından karşılanacağı yarışmanın kazananı dışında yanında gidecek olan misafiri de aynı haklara sahip olacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell, Melomania müzik bilgi yarışmasında yarışarak Amsterdam’daki Beyonce ft. & Jay Z konserini izlemeye hak kazanmak isteyen müşterileri için yapılması gerekenleri şöyle aktardı: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 758 11 11 telefon numarasını arayarak; gerek Türkçe, gerekse yabancı yüzlerce şarkıyı dinleyerek, solistlerin kim olduğunu tahmin edecek. En yüksek puana ulaşabilmek için yarışmaya dilediği kadar katılma hakkına sahip olan Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel hat müşterileri her bir doğru cevaptan 5 puan kazanacak. Yarışmanın tamamlanmasıyla doğru cevap puanlarının toplamında en yüksek puanı alan kişi dilediği biriyle birlikte Beyonce ft. & Jay Z konserini izlemeye hak kazanacak.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 04 Haziran 2018 Pazartesi tarihinde sona erecek yarışma için servisi her aramanın dakikasının 2 TL / 31 kontör olduğu bilgisine de yer verdi.