Mehmet Erdem’den duble konser

Şarkıları ve yorumuyla son dönemin en beğenilen sanatçıları arasında yer alan Mehmet Erdem ve Grup Rubato verdikleri konserle, Cuma ve Cumartesi iki gece artarda Merit Lefkoşa’da misafirlerinin içini ısıttı. Adından sıkça söz ettiren müzisyen, besteci, şarkıcı, Mehmet Erdem ve Grup Rubato’yu, Merit Lefkoşa ağırladı...

Yoğun ilginin yaşandığı konserde, sanatçılar muhteşem yorumları ile sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattılar. Mehmet Erdem, “Hakim Bey, Olur O Zaman, Kum Gibi, Yaz Dostum’un” aralarında yer aldığı çok sevilen şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi.

Merit Lefkoşa’da alkışlar içinde sahneye çıkan Mehmet Erdem ve Grup Rubato böyle özel bir gecede yer aldıkları için memnuniyetlerini dile getirdiler.