Mehmet Akın, göyaşlarıyla uğurlandı

Gazimağusa –Karpaz anayolunda dün gece saat 23.30 sıralarında yönetimindeki araç ile kaza yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden Mehmet Akın bugün Yeşilköy’de öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilköy'de meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Mehmet Akın hayatını kaybetti.

Mağausa-Karpaz anayolunun Yeşilköy yakınlarında dün akşam saat 23.30 sularında meydana gelen trafik kazasında, 36 yaşındaki Mehmet Akın yaşamını yitirdi.

Akın, yönetimindeki ET 150 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, trafik levhasına çarparak, kontrolsüz bir şekilde savrularak takla attı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada kaza bilgileri şöyle:

"ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI 10.09.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa –Karpaz anayolu 54-55 km’ leri arasında Yeşilköy dahilinde, Yeşilköy’ de sakin Mehmet AKIN (E-36), yönetimindeki ET 150 plakalı salon araç ile Yerierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkıp önce trafik levhasına çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde savrularak takla atmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."