“Meclis’in itibarından herkes sorumlu”

Hükümetlerin Meclis’e ve halka bilgi vermekte ne kadar istekli olduğu açısından konunun değerlendirilmesi gerekliliğine işaret eden Şahali, Meclis’te sorulan sorulara Başbakanlık’tan gelen yanıtlarda, ‘sorulara yanıtın olmadığının’ altını çizdi.

Şahali, konuyla ilgili ilk sorusunu 19 Kasım’da sunduğunu belirterek, Bakanlar Kurulu kararınca AKSA jeneratörünün yer işgal harcının bağışlanmasıyla ilgili sorularını yineledi.

İlk cevabı 27 Kasım’da aldığını ve bu muafiyetin ortadan kaldırıldığını öğrendiğini belirten Şahali, sorusuyla ilgili verilen cevapları sırasıyla okudu.

Şahali, bilgi edinme hakkına dair mevzuat olduğunu vurgulayarak, bu maddeleri sıraladı ve kendisinin hâlâ sorularına yanıt alamadığını ve soruların okunmadan cevaplanmaya çalışıldığını kaydetti.

Milletvekillerinin soruları bu şekilde ele alındığı sürece nasıl yol alınacağını bilemediğini ifade eden Şahali, hükümetin gündeminde bilgi vermek gibi bir konu bulunmadığını savundu.

Şahali, 30 gün olan cevap verme süresini hatırlatarak aynı soruları bir kez daha sunmak zorunda olduğunu belirterek, sorularının okunarak muhataplarına iletilmesini istedi.

Meclis’in itibarından herkesin sorumlu olduğunu dile getirerek, üzerine düşen görevlerin hakkıyla yerine getirilmemesi durumunda vatandaşın haklı olarak siyasetçilere güven duymayacağını belirtti.

Ekonomi Bakanı Taçoy: “AKSA’ya ithalat izni verildiğine dair belge yok”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı’nın rahatsızlığı nedeniyle bugün aralarında olamadığını, kendisindeki bilginin AKSA’ya ithalat izni verildiğine dair belge olmadığını, serbest limana belgesiz girilemeyeceğini, bekletildiği döneme ilişkin Sayıştay değerlendirmesinin ardiyenin gereği şekilde alındığı yönünde olduğunu ve ihraç izniyle jeneratörün adadan çıkarıldığını belirtti.

Taçoy bu konuyu daha öncede Meclis kürsüsünden açıkladığını hatırlatarak, serbest bölgelerin içindeki yasaların değişmesi için de çalışma yaptıklarını ve uluslararası şirketlerin yasal çalışmalarıyla ilgili de çalışma yapıldığını anlattı.

AKSA’ya hiçbir muafiyet yapılmadığını gümrük ve Sayıştay’ın yaptığı hesaplamaların sonucunun değerlendirildiğini ve cihazın ihraç edildiğini vurguladı.

Şahali’nin, ödenen rakamlarla ilgili yerinden sorduğu sorulara cevap veren Taçoy, konuyla ilgili herhangi bir tutarın bağışlanmadığını, bu hesaplamaların gümrük tarafından yapıldığını ve Sayıştay’ın bilgisinde olduğunu yineledi.

Taçoy, konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için farklı çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Şahiner: “Bu fiyatlarla AKSA’yla devam etmek mümkün değil”



CTP Milletvekili Salahi Şahiner, AKSA sözleşmesinin 2024’te dolacağını anımsatarak, “Yola, AKSA ile ilgili devam edip etmeyeceğimize şimdiden karar vermeliyiz. Bu yıl kritik” dedi.

Sözleşmenin uzatılmaması için projelerin şimdiden hazırlanması gerektiğini kaydeden Şahiner, “2021’de ihaleye çıkılmalı. Bu fiyatlarla devam etmemiz mümkün değil. Fiyatlar, yatırımlara da blokaj oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Şahiner, AKSA’nın sözleşme çerçevesinde, işletme ve çevre konularında prensiplere uyup uymadığını da sorarak, “Denetim var mı bilmek istiyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanı Taçoy:

“KIB-TEK’in borcu 250 milyon TL. 170 milyon AKSA’ya ve 80 milyon da bankalara…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Şahiner’i yanıtladı. Kıb-Tek’in zarar etmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bakan Taçoy, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Taçoy, “Kıb-Tek’in borcu 250 milyon TL’dir. 170 milyon AKSA’ya ve 80 milyon da bankalara… Alacaklarını alsa, kurumun borcu kalmaz. Borç yapısını düzeltmeye çalışıyoruz” dedi.

Enerji ihtiyaçları konusunda da konuşan Bakan, “Arz toplamda 404 megvattır. Talep 240 megavattır. Pik dönem 280 megavat oluyor. 300’ü ilk defa gördük. Üçlü tarifenin olumlu bir yanı var. Yenilenebilir enerji tamam ama bu sisteme mahsuplaşma olarak başlamak yanlıştı. Bu işi devletin yapması lazımdı... Biz bir yere güneş enerji merkezi kurmalıyız. Kıb-Tek bunu yapabilir” şeklinde konuştu.

AKSA’dan 148 megavattan 700 milyon saat enerji alındığını, bunun da 26 milyon dolara denk geldiğini belirten Taçoy, “Bu sözleşme yanlıştı. Rakam çok daha düşük olmalıydı. Bunu aşağıya çekmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketin indirime gitmesi halinde, bunun karşılığında bir şey isteyebileceğini, istenilenin süre de olabileceğini kaydeden Taçoy, bu konuda tek karar verici merciinin kendisi olmadığını belirtti.

Taçoy, bu konuyu Meclise getireceğini, tartışılmasını sağlayacağını söyledi.

NLC ve enterkonnekte konularında da konuşan Taçoy, “Üretim şeklilerini çeşitlendirmek için taslaklar ortaya koyduk” dedi.

Kıb-Tek’in özelleştirilmesine karşı olduğunu belirten Taçoy, “Fiyattan şikayetçiysek, özelleştirme karşısında projeler üretmeli, kuruma yatırım yapmalıyız” şeklinde konuştu.