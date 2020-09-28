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Meclis yeni yasama yılına Perşembe günü başlıyor

Meclis yeni yasama yılına Perşembe günü başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı, 1 Ekim Perşembe günü, saat 10.00’da yapılacak olan Törensel Toplantıyla açılacak.

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Cumhuriyet Meclisi’nin Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı, 1 Ekim Perşembe günü, saat 10.00’da yapılacak olan Törensel Toplantıyla açılacak.

Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Yasama Yılı Açılışı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı olacak.

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