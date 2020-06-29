MECLİS YAZ BOYUNCA HAFTADA BİR TOPLANACAK

Meclis Genel Kurulu yaz aylarında da haftada bir kez hem yasama hem de denetim göreviyle toplanacak.

CTP Genel Başkanı Erhürman'ın "meclis tatile girmesin" önerisi Danışma Kurulu'nda ele alındı ve mutabakat sağlandı.

Meclis Genel Kurulu, 9. Dönem 3. Yasama Yılı’nın son toplantısını yapmak üzere saat 12:00 sıralarında toplandı, parti başkanlarının mutabakatı ile seçim yasaklarına kadar toplantılara devam kararı verdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Covid- 19 döneminde Meclis’in açılamayacağı dönem göz önünde bulundurularak, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklayacağı seçim yasaklarına kadar haftada bir gün, olağanüstü birleşim formatında toplantılarına devam etmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.