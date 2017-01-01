CAS'ta sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi için Meclis önünde başlatılan eylem 12.gününü doldururken, işten çıkarılan CAS çalışanları yeni yılı eylem çadırında karşıladı. Sosyal medyada Meclis önünden fotoğraf paylaşan Emek-İş Başkanı Koral Asam, Tevfik Fikret'in dizeleri ile şu mesajı paylaştı: Meclis önünde CAS çalışanlarından mesaj var. Yiyin efendiler yiyin. Bu iştah veren sofra sizin. Patlayıncaya, çatlayıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin.