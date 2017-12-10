Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Cumhuriyet meclisi genel kurulu, yaklaşık iki haftalık aranın ardından yarın toplanıyor.
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Cumhuriyet meclisi genel kurulu, yaklaşık iki haftalık aranın ardından yarın toplanıyor.
Saat 10.00’da toplanacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Önerisi ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasa Önerisi bulunuyor.
Güncel konuşmalara yer verilecek Genel Kurul’da yazılı ve sözlü sorular da ele alınacak.
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Etiketler : Meclis
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