“Mayıs’ta 1100, Haziran’da 0 kirlilik”

Dila ŞİMŞEK

Sağlık Bakanlığı’nın Mayıs ayında yaptığı deniz suyu analizinde Alagadi Halk Plajı’nda limitlerin çok üzerinde, 1100 kolibasil tespiti yapılırken, Haziran ayında değerlerin sıfırı (0) göstermesi kafaları karıştırdı.

Sağlık Bakanlığı’nın Haziran ayı analiz sonuçlarına göre hiçbir plajda kirlilik yok.

Mayıs ayında yapılan analizde Alagadi Halk Plajı’nda kanalizasyon kaynaklı 1100 değerinde kolibasili saptanmış, kaplumbağaları ile korunma altında olan bir plajda bu kirliliğin çıkışı halkın tepkisine neden olmuştu.

YENİDÜZEN’in sonuçlar hakkında daha detaylı bilgi alma istemine Sağlık Bakanlığı cevap vermedi, Temel Sağlık Dairesi hiçbir şekilde açıklama yapmadı.

Haziran Analizine göre ‘kirli deniz yok’…

Askeri plajlar dahil, 33 plajdan alınan örnekler tek tek değerlendirildi. Tüm plajlar normal değerlerde çıktı.

Analizlerde; Avrupa Birliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi kapsamında kıyı suları ve geçiş suları için belirlenen mikrobiyoloji kriterlerinin dikkate alındığı da belirtildi.

Analizde, 33 plajdan örnek alındı, hiçbirinde kirlilik tespit edilemedi.

17 plajda kirlilik değerleri yüzde sıfır…

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde de yayımlanan sonuçlara göre; 33 plajın 17’sinde ‘kirlilik’ sonuçları yüzde sıfır olarak ölçüldü.

Kirlilik değerleri yüzde sıfır çıkan plajlar şöyle: Nuhun Gemisi Hotel Plajı, Limak Hotel Plajı, Belediye Halk Plajı, Thalassa Beach Hotel Plajı, Concorde Hotel Plajı, Kaya Artemis Hotel Plajı, Merit Hotel Plajı, Bedis Plajı, Alagadi Halk Plajı, Elexus Hotel Plajı, Merit Park Hotel Plajı, Ada Beach Hotel Plajı, Escape Beach Plajı, Sivil Savunma Halk Plajı, Merit Crystal Cove Hotel Plajı, Mare Monte Halk Plajı, Karşıyaka Sosyal Tesisleri Plajı, L.A.Hotel Plajı.

Diğer plajlardaki kirlilik oranları şöyle:

Boğaz Plajı 10, Yeni İskele Halk Plajı 10, Glapsides Plajı 10, Palm Beach Plajı 10, Acapulco Hotel Plajı 9, Cornaro Beach Plajı 4, Cratos Hotel Plajı 4, Lord's Palce Hotel Plajı 9, Oscar hotel plajı 9, Dome Hotel Plajı 9, Karaoğlanoğlu Halk Plajı 9, Kervansaray Halk Plajı 9, Camelot Beach Plajı 23, Manolya Hotel Plajı 23, Denizkızı Hotel Plajı 23.