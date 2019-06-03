Mayıs ayı enflasyonu yüzde 0,47

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), mayıs ayı hayat pahalılığı/enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde 0,47 değişim gerçekleştiğini açıkladı.

DPÖ, 2019 yılı mayıs ayı enflasyon oranında; bir önceki aya göre yüzde 0.47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.22 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.75 değişim gerçekleştiğini kaydetti.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yazılı açıklamasında, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 327 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

En fazla bakla, limon ve pancar fiyatı arttı

“En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %37.71 taze bakla, %36.75 limon ve %29.29 pancar olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %66.95 biber çarliston, %58.78 biber dolmalık ve %55.66 karnıbahar olmuştur.”

Muhtaroğlu, ana mal gruplarında bir önceki aya göre değişim oranının şu şekilde gerçekleştiğini kaydetti:

“Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.20 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.06 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.80 artış, Ulaştırma ana grubunda %1.69 artış, Eğitim ana grubunda %1.61 artış, alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.44 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.91 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.72 artış, Sağlık ana grubunda %0.53 artış, Haberleşme ana grubunda %0.09 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %3.15 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %0.38 azalış.”

Muhtaroğlu, Mayıs ayında en yüksek artış gösteren ana grup Lokanta ve Otellerin olduğuna işaret ederek, Lokanta ve Oteller ana grubunun otel ücretleri, dondurma ve pizza fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup olduğunu kaydetti.

Giyim ve Ayakkabı ana grubu yeni sezon ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olduğunu ifade eden Muhtaroğlu, mayıs ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının artı olduğunu belirtti, şunları kaydetti:

“Eğlence ve Kültür ana grubunda defter okul defteri, mouse kablolu ve kurşun kalem ücreti; Ulaştırma ana grubunda otomobiller, uçak ücreti (Ercan-İstanbul) ve feribot Ücreti (Girne-Taşucu) ücreti; Eğitim ana grubunda özel okul ücretleri; Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda sigara tütünü, aigara ( A Marka) ve bira ücreti; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda bebek bezi (hazır bez), güneş gözlüğü ve el - vücut bakım kremleri ve losyonları ücreti; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri vantilatör, ıslak paspas (mop) ve sinek ilacı (sprey) ücreti; Sağlık ana grubunda implant ücreti; Haberleşme ana grubunda cep telefonu ücreti fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda elektrik ücreti (0-250 Kwh) fiyatındaki indirim nedeniyle en çok azalan grup olmuştur. gıda ve alkolsüz içecekler sebzeler, bisküvi ve konserve balık ücreti fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana grupta eksi değer görülmüştür.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksinde yer olan 12 ana grubun, 10 ana grubunda artış olurken, 2 ana grubunda ise düşüş olmuştur.”