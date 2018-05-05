Mavroyannis, Derinya'daki çalışmaları denetledi

Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile Geçiş Kapıları Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Rum heyeti Başkanı Sotos Zakheos’un, dün, Derinya geçiş noktasındaki çalışmaları yerinde incelediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Rum heyeti başkanı Sotos Zakheos’un, dün, Derinya geçiş noktasının açılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı yerde incelemelerde bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Mavroyannis ve Zakheos’a, Derinya geçiş noktasındaki incelemeleri sırasında, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı teknisyenler de eşlik etti.

Zakheos, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, geçiş noktasının, Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis’in ortaya koyduğu zaman takvimine göre, teknik açıdan çalışmaya hazır olacağından emin olmak için çalışmaları denetlediklerini ifade etti.

Zakheos, yerel makamlarla konuştuklarını ayrıca çalışmaların incelenmesinin polis ve askeri temsilcilerin eşliğinde yapıldığını da söyledi.

Çalışmaların esasen kendi taraflarında bittiğini savunan Zakheos geriye, ara bölgede ne zaman biteceğinin görülmesinin kaldığını belirtti.

Zakheos, benzer bir ziyaretin, gelecek hafta içerisinde, Lefke/Aplıç geçiş noktasında yönelik çalışmaların yapıldığı yere de gerçekleştirileceğini ifade etti.

UNDP’nin, AB’nin parasıyla ara bölgedeki çalışmaların ileriye götürülmesi için halihazırda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan ortaklığa (konsorsiyum) ilişkin ihaleyi onayladığını anımsatan Zakheos aynısının Derinya’da da yapıldığını söyledi.

Zakheos, iki tarafın liderler tarafından anlaşmaya varılanları, kendi açılarından ileriye götürdüklerini ve hayata geçirdiklerini belirtirken, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Geçiş noktaları konusunun liderler arasında 16 Nisan’da gerçekleştirilen yemekte de gündeme geldiğini belirten Zakheos, Anastasiadis’in, bunun akabinde 1 Temmuz tarihine kadar Derinya, Eylül ayı içerisinde de Lefke/Aplıç geçiş noktasının teslim edilmesi ihtimalini görüştüklerini söylediğini de hatırlattı.