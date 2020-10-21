Maraş’a da MOBESE

Güvenlik ve suçları önleme iddiasıyla ülkenin birçok noktasına yerleştirilen ve tepki çeken MOBESE’ler, kapalı Maraş’ın ziyarete açılan bölgesine de kuruluyor… Sessiz sedasız kurulum işlemleri başlayan MOBESE’lerin bölgede hangi suçları önleyip tespit edeceği ise merak konusu…