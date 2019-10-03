Maraş, BM Güvenlik Konseyi’ne taşındı

Kıbrıs Cumhuriyeti, kapalı Maraş’ın iskâna açılması meselesini, BM Güvenlik Konseyi’ne götürdü.

Kıbrıs radyosu, başvurunun, Kıbrıslı Rum müzakereci ve BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis tarafından 1 Ekim Salı günü yapıldığını duyurdu.

Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kapalı Maraş’la ilgili başvurusunu kapalı oturumda görüşeceği, görüşme tarihine de önümüzdeki günlerde karar vereceği kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi’nden, Maraş ile ilgili bütün kararlarını yeniden teyit edeceği bir başkanlık açıklaması yayımlamasını bekliyor.

Andreas Mavroyannis’in kapalı Maraş’ın iskâna açılması konusunda BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi Başkanlarına da birer mektup gönderdiği, mektupların BM’nin resmî belgesi olarak yayımlanacağı kaydedildi.