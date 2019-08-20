Maliye Bakanı 'Protokol' için Ankara'ya gidiyor
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.
Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretin gündemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olacak.
Amcaoğlu’na Ankara’da ziyaretinde Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur eşlik edecek.
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Etiketler : maliye, olgun amcaoğlu
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