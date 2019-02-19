'Mali sıkıntı var, usulsüzlük yok'

Ayşe GÜLER

‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ hedefi ile göreve başlayan CTP-HP-TDP-DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin bir yıllık süresi doldu.

Geçtiğimiz yıldan bugüne hem ekonomik kriz hem de ardı ardına yaşanan doğal afetlere göğüs germeye çalışan hükümet, koalisyon ortağı vekillerden ‘tam not’ alırken, 1 senelik icraatlar muhalefet kanadının eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

YENİDÜZEN, milletvekilleriyle görüştü, hükümetin 1 yılını değerlendirmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Mali sıkıntılar yaşıyoruz ama çalmadan, usulsüzlük yapmadan iş yapmaya çalışıyoruz” dedi, hükümetin ‘uyum’ içinde olduğunu vurguladı.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, görevde olduğu süre boyunca, hükümetin tek bir vücut halinde, halkla birlikte çalıştığını kaydetti.

Öte yandan Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hem hükümet hem de komitelerdeki çalışmaların oldukça iyi gittiğini belirtti.

Toplumu daha iyi bir noktaya götürme iradesinin hükümetin bir yıllık görev sürecinde var olduğunu dile getiren CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, “Bugüne kadar önemli yasaları görüştük, geçirdik. Bugünden sonra da aynı şekilde çalışacağız” şeklinde konuştu.

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman ise “Her şey, hedeflenen doğrultuda ilerliyor” diyerek, muhalefetin algı operasyonlarına rağmen hükümet ayakta” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Armağan Candan ise " Halkımızın beklentisi bu hükümetin devam etmesi ve kalıcı işler ve değişiklikler yapması” ifadelerini kullandı.

Hükümet icraatlarına tek eleştiri, ana muhalefet partisi UBP’den geldi.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “4 ortağın bir tanesi bir şeyler yapmaya çalıştı, geriye kalanlar aşağıya çekti” diye konuşurken, UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy da “Hükümet yalnızca mangalda kül bırakmayan laflar söyledi, UBP’yi kötüledi” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ HÜKÜMETİN 1 YILINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli:

“Hükümet, tek bir vücut halinde, halkla birlikte çalıştı”

“Hükümet, 1 yıl önce güvenoyu almıştı. Bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların Başbakan 4’lü koalisyon hükümeti olmasına rağmen, 5’li koalisyon hükümeti olduğunu söylemişti. Çünkü 5’inci koalisyon ortağı halktı… Bu dönemde hükümet, tek bir vücut halinde, halkla birlikte çalışmalarını yürüttü. Çok zor bir göreve denk gelmiş olduğu halde, bugüne kadar yapılması gerekip, yapılmayan birçok sorunla da karşı karşıya kalsa da olgunluk içerisinde, koalisyon ortakları da birbirleriyle istişare ettiler. Burada önemli olan dürüstlük, şeffaflık, sorunlardan kaçmayıp, üzerine giderek çözme iradesini göstermektir. Çünkü bugüne kadar sorunlardan kaçıldığı, yüzleşilmediği, işleri zamanında yapılmadığı için toplum bu sıkıntıları yaşıyor. Hükümet böyle davranmıyor. Yapılması gereken işler zamanında yapılıyor, sorunlarla yüzleşiyor, büyük olgunluk içinde, işbirliği halinde sorunları çözüyor.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“Mali sıkıntılar yaşıyoruz ama çalmadan, usulsüzlük yapmadan iş yapmaya çalışıyoruz”

“Hükümetin genel uyumunda sıkıntı yok. Bazen belirli noktalarda birbirimizi anlamak zaman alabilir. Hükümette ülkeye fedakarlık vererek, toplumun refah içerisine gelmesi, beklentinin karşılanması anlamında mücadele ediyoruz. Doğal afetler art arda geldi, sıkıntı yaşandı. Ekonomimizin kendi ayakları üzerinde duracağı noktaya yıllarca getirilemedi, şu anda bunun çabası içindeyiz. Mali sıkıntılar yaşıyoruz ama çalmadan, usulsüzlük yapmadan hakkımızla iş yapmaya çalışıyoruz. Ana muhalefet ısrarla aramızdan uyumsuzluk olduğu algısı yaratmaya çalışıyor. Ama böyle bir durum yok. Geçtiğimiz 1 yıla dönüp baktığımızda istediğimiz noktada mıyız? Değiliz… Gerek hükümet programında yazan maddelerin hayata geçmesi, gerekse programa uygun partisel görüşlerin buralara yansıması, düzenlemelerin yapılması noktasında yeterli noktada değiliz. Çünkü memlekette neresinden tutsan elinde kalan bir yapı vardır. Buna rağmen, yapabildiğimizin en azamisini yapmaya çalıştık. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Eylül ayından itibaren ilaç paraları bir ay içerisinde ödeniyor. Sigortalarda ilaç listesini yeniledik, 50 ilaç daha ekledik. Serbest hekimlerden alınan reçetelerin karşılığı olarak eczacılara 4-5 ay gecikmeli yapılan ödemelerde otomasyon sistemine geçtik. Çalışanların maaşlarının gerçek yatırım üzerinden olup, olmadığıyla ilgili ciddi denetimlere başladık. Şu anda komitede bekleyen re-sen sigorta uygulamasını harekete geçireceğiz. Asgari ücret üzerinden yapılan sigorta yatırımları, emekli olan çalışanların asgari ücret altında maaş almalarına sebebiyet verir. Basın sektöründe çalışanlara sosyal güvenlik desteği sağladık. 1 yılda 420 basın çalışanı örgütlendi. Kreş ve yaşlı bakım evlerine denetim başlattık. Çalışma yaşamında hem iş sağlığı ve güvenliği hem de kayıt dışılık ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni hizmete açtık. Asgari ücrete bir yıl içinde yüzde 36 artış oldu. Öğrenci çalışma izinlerinde yeni düzenlemeye gidildi. İnşaatlarda faaliyette bulunma saatlerini sınırlandırdık”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Hükümet uyum içinde”

“Hükümetin 1 yılı doldu. Göreve geldiğinde bir enkaz devralmıştı. Bunu toparlamak için çalışmalara hızlı şekilde başladı. Bu süreç içerisinde ekonomik kriz, sel felaketi gibi ciddi felaketler yaşadık. 1 yıl sonunda hükümetin ivme aldığını gördük. Zaten çalışmalar hız kazanmış durumda. Bakanlıklar kendi içindeki organizeyi de yapabildi. Müşavir yaratmamayı sağlayacak yasa da bizi 4 ay geciktirdi. Daha sonra da seçim yaşandı. Mazeret bundan sonra kabul edilmez. Bu bir yıllık sürede bazı icraatları hızlı yapamama, hızlı gösterememe konusunda sıkıntılar yaşadık. Hükümet uyum içinde… Komitelerde de çalışmalar oldukça iyi gidiyor.”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Toplumu daha iyi bir noktaya götürme iradesi bu süreçte var oldu”

“Hükümet için zorlu bir yıl oldu. Kendi iradesi içindeki birçok sıkıntıyla karşılaştı. Ama önemli olan, birlikte çalışma ve toplumu daha iyi bir noktaya götürme iradesinin hep bu süreçte var olması… Halkın en büyük beklentilerinden biri, hesap sorulması, yolsuzlukların üzerine gidilmesi… Bunlar hükümetin tek başına atacağı adımlarla sonuçlanacak meseleler değil. Ama dönüp bakıldığında, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun CAS ve KIB-Tek’teki ek mesailerde hukuka aykırılıklarla ilgili raporları çıktı, Savcılığa aktarıldı. Aynı şekilde Şeker Sigorta dosyası… Hükümet, toplumu derinden rahatsız eden iddiaların olduğu dosyalarla ilgileniyor. Komite gündemlerine gelen çok önemli yasalar var. Burada hükümetin üzerinde hemfikir olarak, hızları artarak komitelere gelmeye devam ediyor. Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’e sevk edildi. Askıda kalma süresi dolduktan sonra, komite gündemine alınacak. İvedilikle kamu reformu ile ilgili çalışmalarına devam edeceğiz. Hükümetin uyum içinde gitmesi yalnız başına yeterli değil. Hükümete mensup partilerin vekilleri de uyum içinde çalışmalıyız. Bugün itibariyle bu noktada iyi bir uyum yakaladık. Bazı şeylerin mutfakta pişmesi, halkın önüne sunulması zaman alabiliyor. Ama artık hızlandığımız döneme girdik. Bugüne kadar önemli yasaları görüştük, geçirdik. Bugünden sonra da aynı şekilde çalışacağız. Sağlıkta, tarımda, birçok alanda önemli girişimler yapıldı. Aralık ayında sel felaketi yaşadık. Hükümet ilk günden itibaren açık ve şeffaf şekilde konuyu gündemine aldı, halkın eleştirilerden kaçmadı. Günü kurtarma adına beyanlarda bulunmadı. Yaptığımız her şeyi şeffaf ve hesap verebilirlik kriterleri çerçevesi içinde yapmaya devam ettiğimiz sürece daha çok önemli adımlar atacağız.”

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman:

“Her şey, hedeflenen doğrultuda ilerliyor”

“Muhalefetin algı operasyonlarına rağmen hükümet ayakta... Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kriz dönemine rağmen, icraatları yapıyoruz. Başarısızlık ya da bozulduğuna dair ortam yaratılmaya çalışılsa da böyle bir şey. Her şey, hedeflenen doğrultuda ilerliyor. Ama istenilen düzeyde başarı sağladığımızı söylemek fazla olur… Bu noktada olumsuz ekonomik koşullara rağmen iyiye doğru gidiş olduğu ortada… Komitelerde de uyumlu bir çalışma söz konusu.”

CTP Milletvekili Armağan Candan:

"Halkın beklentisi hükümetin devamı ve kalıcı işler yapması”

“Dörtlü koalisyon ülkemizde ilk defa denenen bir şey... Farklı siyasi görüşlerin bir koalisyon protokolü çerçevesinde uzlaşı ve karşılıklı anlayış içinde birlikte çalışması önemli. Daha önceki dönemlerde bazı tek parti iktidarlarında bile nasıl istikrarsızlıklar ve hükümet krizleri yaşandığına hep birlikte tanık olduk. O yüzden dörtlü koalisyon hükümetinin uyum içinde devamı önemli de bir örnek teşkil edecek. Halkımızın beklentisi bu hükümetin devam etmesi ve kalıcı işler ve değişiklikler yapması. Yanlış yönetimden dolayı yıllar içinde oluşmuş kara deliklerin kapatılması, adil bir yönetim sergilenmesi, usulsüz ve hukuksuz uygulamaların olmaması. Hatırlayın bir önceki iktidar döneminde o iktidarın birçok uygulaması mahkemelere taşınmış ve iptal edilmişti. Bu dönemde ise böylesi hukuksuzluklar olmuyor. Başbakan Tufan Erhürman bu konularda çok duyarlı. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yeniden etkin hale getirilerek daha önceki dönemlerde CAS, Kıb-Tek ve benzeri kurumlarda yaşananlarla ilgili dosyaların bu çerçevede tamamlanıp gerekenin yapılmış olması çok önemli. Diğer yandan hükümetin göreve gelir gelmez yıllarca hep şikayet ettiğimiz müşavirlik sistemini kaldırması çok önemliydi. Yine kamu reformu çalışması da tamamlandı ve yakında Meclisimizde görüşülmeye başlanacak. Diğer taraftan yerel yönetimler reformuna dönük çalışmalar da hızlandırıldı. Aynı şekilde bundan sonra suiistimale izin vermeyecek ve halkımızın çok duyarlı olduğu yurttaşlık yasasının da gecikmeksizin düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca uzun yıllardır hep bekletilen Teknopark, Ar-Ge ve İstatistik Kurumu gibi yasal düzenlemelerin de bu dönemde hayat buluyor olması sevindirici. Döviz krizinden ve artan enflasyon oranlarından özellikle dar gelirli yurttaşlarımızın daha az etkilenmesi için temel bazı ürünlerdeki KDV oranlarının indirilmiş olması, marketlere dönük denetimlerin çoğaltılması ve kesilen cezaların da kamuoyu ile paylaşılması, yıllarca bazı kesimlerin ellerinde tuttuğu ve değerlendirmediği sanayi bölgelerindeki arsaların objektif kriterler konularak yeniden dağıtılması ve disipline edilmesi, devletin gelirlerindeki daralmalara karşın Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının süratli bir şekilde bu dönemde açılmış olması olumlu adımlardı. Güzelyurt bölgemiz için ise hastane inşaatının yeniden başlanması, Kalkanlı Yaşam Evi’nin açılmış olması, sağlık merkezinin tam gün çalışır hale getirilmesi, doktor sayısının ciddi oranda artırılması, acil servisin hizmete girmesi, atıl duran bazı yerel su kaynaklarımızın narenciye üreticilerimizin hizmetine sunulması, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Laboratuarı’nın hizmete girmesi ve Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan bölümünün süratli bir şekilde tamamlanmış olması ise yıllarca ihmal edilmiş olan Güzelyurt bölgesi halkımızda dörtlü koalisyon hükümeti döneminde memnuniyet yaratan gelişmeler oldu.

Muhalefetten eleştiri…

‘UBP’yi kötülediler, bir şey yapmadılar’

UBP Milletvekili Menteş Gündüz:

“4 ortağın bir tanesi bir şeyler yapmaya çalıştı, geriye kalanlar aşağıya çekti”

“Hükümete gelirken verilen vaatlerle ilgili, 4 ortağın bir tanesi bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama geriye kalanlar aşağıya çekti. Kıbrıs konusunda en çok gündemde olan; münhasır ekonomik bölge, gaz ve Anastasiadis’in 30 Haziran ile ilgili kabul etmemiş olduğu Guterres belgesi ortada dururken bununla ilgili netlik yok. Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın (bugün) Meclis Genel Kurulu’nda bilgilendirme toplantısı yapacak. Ama eminim ki geçen defaki gibi toplantıya girmeden, her şey gazetelerde çıkacak. Elektrik Kurumu, Dome Otel ile ilgili şeffaf olunacağı söylendi ancak yapılmadı. Hükümet icraatlarında bir takım kurum ve kuruluşların göz göze göre kapatılmaya yüz tutuyor. Örneğin, Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmecileri, limanların durumu… Hükümet, esas yapılması gereken hiçbir icraatı yapamadı. Yasa hazırladım, teknik komitede görüşülecek. Ancak acil bir durum var. Yani talep edilen kadro o an açılamıyorsa, hiçbir anlamı yoktur. Bazı tatsız olaylar da oldu. Bir parti başkanının yapılan icraatlardan dolayı kendisine saldırılması da doğru değildir. Hükümette başarılı olursun ya da olmazsın… Ama bunları öne sürerek, yasaları hiçe sayarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Hükümetin sınıfta kaldığını düşünüyorum.”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy:

“Hükümet yalnızca mangalda kül bırakmayan laflar söyledi, UBP’yi kötüledi”

“Hükümetin çalışmaları belli… Hükümet kendisini ‘şanssız’ olarak atfediyor, piyasaya öyle sunuyor. Ama mangalda kül bırakmayan, ekonomik krize karşı 23 maddelik tedbiri vardı. Bunları uygulamaya çalıştı ama yapamadı. 23’ün 6 tanesini yürürlüğe koymaya çalıştı, bunlar da vatandaşı tatmin edemedi. Çalışmaların her biri, hükümet ya da belirli zümrelere yönelikti. 1 yılın muhasebesini yapacak olursam; ülkenin hatırladığı işler krizlerin doğru düzgün idare edilemediğidir. Ekonomide yaşananların yanı sıra patates ve arpada görülen kriz… Hükümet gerekeni yapamadı. Ekonomik varsayımı altına saklanarak, pahalılığı getirdi. Sorduğumuz sorulara yanıt alamama durumu var, İyi İdare Yasası’na da aykırılık söz konusu. 1 ayı geçmiş sorularımız var, cevap alamıyoruz. Fiyat İstikrar Fonu için benzinden alınan fon miktarını öğrenemedik. Kalkınma Bankası’na 7 sözleşmeli personel, Piyangolar Birimi’ne de 3 sözleşmeli personel alındı. Birçok konuda kişinin kendi özgürlüğünü kısıtlayan davranışlar içerisine girdi. Meclis’te kameralar var. Bunların koridorların ve kişilerin güvenliğini korumaya çalıştıklarına dair bilgi veriyorlar. Kameralar güvenlik, poliste değil, Meclis’in Özel Kalem Müdürü odasında tutuluyor. Bu hatalar zinciridir. Hükümet yalnızca mangalda kül bırakmayan laflar söyledi, UBP’yi kötüledi. Bunları hazmedemem.”