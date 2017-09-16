AKEL Merkez Komitesi dün gerçekleştirdiği toplantıda gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında Parti Taban Örgütleri’nde gerçekleştirilen tartışmaları değerlendirdi. Bilindiği gibi Merkez Komitesi tarafından Parti Taban Örgütleri’ne Stavros Malas’ın bağımsız adaylığının desteklenmesi önerisi sunulmuştu.

AKEL Merkez Komitesi yaptığı değerlendirmede, Parti Taban Örgütleri’nde gerçekleştirilen yapıcı diyaloğun partinin seçimlere yönelik olarak politikasına ve çalışmalarına yardımcı olacağı ve zenginleştireceği görüşünü dile getirdi.

Merkez Komitesi üyeleri Malas’ın adaylığının desteklenmesi için Parti Taban Örgütleri’nde yapılan gizli oylamanın sonucu hakkında da bilgilendirildiler. Oyların yüzde 97’den fazlası Stavros Malas’ın adaylığını destekledi.

AKEL Merkez Komitesi’nin parti içi diyaloğun ve Parti Taban Örgütleri’nde yapılan oylamanın sonuçlarını dikkate alarak, 17 Eylül Pazar günü Uluslararası Fuar Alanı’ndaki salonda gerçekleştirilecek Olağanüstü Kongre’ye Stavros Malas’ın bağımsız adaylığının desteklenmesini önermeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

AKEL, yarın olağanüstü kongreye gidiyor

AKEL 17 Eylül Pazar günü Olağanüstü Kongre’ye gidiyor. Pazar sabahı 09.30’da Uluslararası Fuar Alanı’ndaki salonda gerçekleştirilecek kongrede 2018 Şubat’ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusu ele alınacak. AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun yapacağı konuşmanın ardından gerçekleştirilecek tartışmadan sonra yapılacak oylamayla AKEL Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kararını belirleyecek.