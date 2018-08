‘Makarios’un Yeri’ Fa Kebap

Zekai Altan

Öyle mekânlar vardır yakın tarihte de iz bırakırlar. Bu tür mekânlar genelde topluma mal olmuş mekânlardır. Birçok mekân kapanıp gitti, ancak isimleri ve bu mekânlarda yaşayan anılar kaldı. Kıbrıs’ta meyhaneciliğin geçmişi oldukça eski. Bunlardan bir örnek verecek olursak Anayasa Meyhanesi. Kıbrıs Anayasa’nın doğduğu yer ve mekân. Birçok özel toplantılar yeme içme masalarında kamufle edilirdi. Kimsenin farketmediği bir meyhane ortamı içerisinde. Bu örnekler çoğaltılabilir. Tabii bu örnekler 1960’lı yıllar ve öncesine dayanır. 1980’li yıllarda açılan meyhaneler ve mekânlar nerden baksanız şu an itibarı ile yarım asıra ulaşmaktadır. Ve bu mekânlar da toplumun malı durumuna gelmiştir. Geçen akşam Mağusa’da Minder Restoranta gittik. Çok ama çok yıllar once incelediğim bir mekân. 1999 yılında. Merak ettim. Standartı değişti mi diye. Gittiğimiz zaman bir baktık ki akşam servisi yok. Üzüldüm. Ama yine gideceğim. Gözde bir mekân. Bu arada Mağusa’ya gelmişken dostum Bülent Fevzioğlu “gel Mağusa surlar içerisine gidelim orada güzel birkaç yer var” dedi. Aramak istedi ben de kendisine hayır dedim. Amaç rezervasyonsuz gitmek, standartını yakalamak gerekir dedim. Hep böyle yapıyorum. Restorant çok kötü ise yazmam. İdare ederse ve iyiyse de yorumlarım. Benim yaptığım yorumdan sonra standartında bir değişiklik olursa da onu bilemem. Standart değişikliklerinde bana bilgi gelirse de değerlendirmek için sevinirim. Ciddi bir katkı olur. Birkaç kez oldu çok da mutlu oldum. Afişe etmeden de yorumlarımı ilgili mekâna yaptım. Çok da olumlu oldu. Dedim ve yola koyulduk. Mağusa kapısından içeri girdiğimizde tam köşe üzerinde yol kenarında bir restorant. Fa Kebap. Dış alanda kilim desen örtülü masalar. İç mekan boş. Doğal olarak yaz mevsimi. Servisin dış alanda yapılması gerekir.

MAKARİOSUN YERİ FA KEBAP

Fa Kebap veya diğer adı ile Makariosun Yeri. Çok geniş bir mekân değil. İç alan kare biçiminde ve dış alanı çevreleyen masalar. Bizden başka oturanlar var. Böyle çok kaliteli bir mekân düşünmeyin. Beklentileriniz de çok yüksek olmasın. Beklentilerinz sade bir mekânda lezzetli bir yemek ve hoşsohbetiniz önemli. Dostum Bülent ile konuşuyorum. Burası ne zaman açıldı. Sürekli gördüğüm ancak uğramadığım bir mekân. Ve bana burasının 1980’li yıllarda Makarios isimli biri tarafından hizmete açıldığını ve Mağusalı’ların da çok sık bir uğrak yeri olduğunu söyledi. Etkilendim. Bu arada biz siparişi verirken gelip gidenler arasında beş kişilik bir bayan grubu hemen yanımızdaki masaya oturdular. Bu güzel bir görüntü. Sempatik ve hoşsohbetleri içerisinde siparişlerini verdiler. Ben bu arada dostum Okan Dağlı’yı aradım özelde Makarios’un Yeri ve genelde de Mağusa’nın eski seyyar satıcıları ve lezzetleri konusunda geniş bilgiler aldım. Ve Makarios’un Yeri’nin eski ve bilindiği kadar tanınan bir mekân olduğunu öğrenince de doğru bir adrese geldiğimden emin oldum. Bu sade ve sıcak ortamda siparişlerimizi verdik.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü listesi kebap yoğunluklu. Bildiğiniz tüm kebaplar var. Özel bir mönü yok. Et, tavuk şiş, şeftali, pirzola, Adana ve karışık kebaplardan ciğer kebaba kadar. Bir de dikkatimi çekti. Oh my God menu. 4 ve 8 kişilik. Kalabalık gruplar için. Tüm kebapları içeren bir menu. Biz karışık, ciğer ve pirzola siparişi verdik. Karışık kebabın yanında humus, tahın, pancar gaynanmış, yoğurt,salata, ciğer tava, patates kızartılmış, karışık kebap ana yemek tabağında hellim, pastırma, summaklı soğan. Diğer ana yemeklerde de summaklı soğan, yeşil biber ve tümünün yanında doğranmış bol limon. Kebaplar kıvamında ızgaralandı. Huzurlu ve sakin ve sade bir ortamda lezzetli bir akşam yemeği. Personel de güleryüzlü. Buranın diğer bir özelliği de içkinizi dışarıdan getirip burada meze ve ana yemeğinizi alıp yiyebilirsiniz. Güzel bir sistem. Aileniz ile gidebileceğiniz bir mekân. Özellikle bayan grubu Mağusa’nın ayrı renkleri grubu olarak burayı her zaman ziyaret edip kısa bir sure de olsa sohbetleri ile lezzetli kebaplarını tatıyorlar: Evet Mağusa’nın ayrı renkleri grubu da bu güzel mekanı yürekten tavsiye ederler. Ben de tavsiye ederim. Beklentiniz sade ve topluma mal olmuş bu mekânda lezzetli kebap, güleryüzlü bir servis ile mutlu bir yemek yemek.

TEL: 0392 366 63 99 -0533 863 88 99

ADRES: KALE GİRİŞİ MAĞUSA