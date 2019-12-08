Mahmut Tekinay'ın durumu ağır

Ülkemizin tanınmış avukatlarından Mahmut Tekinay ve eşi Işın Tekinay dün akşam Lefkoşa'da meydana geşlen trafik kazasında yaralandı.

Mahmut Tekinay'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun "ağır" olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Mahmut Tekinay'ın fazlaca kan kaybetiği ve ciddi iç kanamalarının olduğu belirtildi. Işın Tekinay'ın ise başını araç camına vurması nedeniyle başında hasar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ifade edildi.

Kaza 8 Aralık 2019'da saat 17:15’de Gönyeli Çemberi'nde meydana geldi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre 70 yaşındaki Mahmut Tekinay, yönetimindeki NL 834 plakalı aracı ile Gönyeli Çemberinden Devlet Hastanesi istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Ardından refüj içerisindeki palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mahmut Tekinay ve araçta yolcu olarak bulunan eşi 58 yaşındaki Işın Tekinay kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.