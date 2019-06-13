Mahkûmda AIDS

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi AIDS olduğu öğrenilen bir mahkûmla çalkalanıyor. Hastalığını bildiği halde sakladığı öğrenilen ve aşırı kilo kaybı nedeniyle 2 gün önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen mahkûmun kan tahlilleri sonucu ortaya koydu.

Gardiyanlara 5 yıldır AIDS hastası olduğunu bildiğini itiraf eden Türkmenistanlı mahkûmun kaldığı koğuşta büyük tedirginlik var.

HAKSEN Başkanı Gardiyan İzzet Türkmen, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaşanılan duruma isyan etti.

Cezaevinde 1 yıldır bulaşıcı hastalığın kol gezdiğini sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatan Türkmen, “Artık yeter. Bunun hesabını kim verecek. 2018 yılından bu yana cezaevinde olan mahkûmun 5 yıldır AIDS olduğunu çalışanlar bugün rastgele öğreniyor. Aynı mahkûm ayrıca hepatit hastası. Tam bir yıl önce yazmıştım” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Türkmen, mahkûmun gözle görülür şekilde kilo kaybetmesi üzerine 2 gün önce Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini ve hastalığının yapılan tahlillerde ortaya çıktığını anlattı.

Türkmen’in sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

“Artık yeter. Bunun hesabını kim verecek. 2018 yılından bu yana cezaevinde olan mahkumun 5 yıldır AIDS olduğunu çalışanlar bugün rastgele öğreniyor. Aynı mahkûm ayrıca hepatit hastası. Tam bir yıl önce yazmıştım. Cezaevinde bulaşıcı hastalık kol geziyor diye. Ne yapıldı hiçbir şey. Cezaevi yasası gayet net bu gibi durumlar derhal personele bilgi verilmelidir diyor. Sayın bakandan cezaevinde yasaların uygulanmasını sağlamasını istiyoruz.”

Türkmen: “Hastalığını biliyordu ve sakladı”

HAKSEN Başkanı, Gardiyan İzzet Türkmen YENİDÜZEN’e konuştu. Mahkûmun 2018 yılında “Ev açma” ve “Dükkân açma” suçlarından 2 yıl hapis cezası aldığını kaydeden Türkmen, mahkûmun iki gün önce gözle görülür şekilde kilo kaybı yaşamasından dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini ve kan tahlillerinde AIDS hastası olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Türkmen, “Son bir yıldır cezaevinde bulaşıcı hastalıkların kol gezdiğini basın ve sosyal medya aracılığı ile defalarca yazdım. Türkmenistan uyruklu mahkum gardiyan arkadaşımıza 5 yıldır hasta olduğunu bildiğini itiraf ettiği halde bizden sakladı. Cezaevinde bir çok koğuş gezdi, bu hastalığın bir de kuluçka süresi var. Cezaevinde bir iki kez bayılan mahkuma gardiyan arkadaşlarımız müdahale etti. Bunun hesabını kim verecek” dedi.

Cezaevinde hala tedbir alınmadı…

Gardiyan İzzet Türkmen, olayın duyulmasından sonra gardiyanların da mahkûm ve tutukluların da hala sağlık taramasından geçirilmediğini kaldığı koğuşun denetlenmediğini kaydetti.

Türkmen, mahkûmun hastanede karantina altına alındığını ancak ne olacağını kimsenin bilmediğini kaydederek İçişleri Bakanlığı’ndan çıkacak olan kararı beklediklerini kaydetti.