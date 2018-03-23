Mahkeme, "ücretsiz plaja girmek serbest" dedi

Cratos Otel’in önündeki plajda 2015 yılında denize girmek isteyen ve otel yetkililerince engellenen kişilerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, davacıların hiçbir ücret ve/veya giriş ücreti ödemeden plaja girmekte serbest oldukları hususunda emir ve hüküm verdi.

Anayasal haklarını kullanarak, arkadaşları ve aileleri ile denize giden ve Cratos Otel yetkilileri tarafından plaja girişlerine izin verilmeyen Nazen Şansal ve Yusuf Özgü Sertel, aynı gün polise şikayette bulunmuş ve ardından, gönüllü avukatları Ahmet Said Sayın ve Özgü Özkul Özyiğit vasıtasıyla Girne Mahkemesi’nde dava açmıştı.