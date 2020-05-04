Mağusa’da ‘tarikat’ tartışması

YENİDÜZEN

Mağusa’da, Milli Nesil Hareketi isimli bir topluluğun, ‘tarikat’ gibi çalıştığı, üyelerinden yüksek miktarda ücret aldığı iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medyaya yansıyan bu tartışmalarda, bu topluluğun daha önce başka bir isimle benzeri şekilde çalıştığı ve ‘kapatıldığı’ da savunuldu.

Hareket’in ‘Başkanı’ ise yine sosyal medyada açıklama yaparak, haklarında yanlış iddiaların konuşulduğunu öne sürdü.

Ortaya atılan iddialar, paylaşım sahipleri tarafından silindi.

Öğrenilen bilgiye göre, polisin henüz konu ile ilgili bir soruşturması yok.