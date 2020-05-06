Mağusa'da ev yangını, 1 ölü

Mağusa’da bu sabah evinde çıkan yangında 76 yaşındaki Zehra Molding hayatını kaybetti. Polis, itfaiye tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Polis yangınla ilgili şunları payaştı;Bu sabah saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa'da Akgöl Sokak üzerinde bulunan Zehra MOLDİNG (K-76)'in kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu, Zehra MOLDİNG yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.