Mağusa'da ev yangını, 1 ölü
Mağusa'da bu sabah evinde çıkan yangında 76 yaşındaki Zehra Molding hayatını kaybetti.
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Mağusa’da bu sabah evinde çıkan yangında 76 yaşındaki Zehra Molding hayatını kaybetti. Polis, itfaiye tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu.
Polis yangınla ilgili şunları payaştı;Bu sabah saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa'da Akgöl Sokak üzerinde bulunan Zehra MOLDİNG (K-76)'in kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu, Zehra MOLDİNG yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : yangın, ölüm, zehra molding
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