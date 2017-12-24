Mağusa'da çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Mağusa’da faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, bu sabah 04:00'te, M.A.(E-25), S.T.(E-33) ve B.T. (E-20) bir taraf, M.K.U.(E-25), H.G.(E-42), B.Ç.(E-28) ve Z.K. (E-52) ise diğer bir taraf olup alkollü içki tesiri altında bulundukları bir esnada, aralarında çıkan tartışma neticesinde birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla ile gelişigüzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada B.Ç. yüzüne aldığı darbeden dolayı burnu kırıldı. Olaya karışan Z.K. aranırken, diğer zanlılar ise tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Yüklü miktarda parayı beyan etmeden kaçmak istedi

Ercan Havaalanı'nda dün saat 16:30'da, A.D.(E-40) tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili paradan fazla olan 27 bin Amerikan Doları parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edidi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.