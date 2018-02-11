Mağusa'da bazı işyerlerine kapatma uyarısı

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi ve polis işbirliğinde geçtiğimiz akşam Gazimağusa’daki işyerlerinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, bazı iş yerleri çalışma izinleri konusunda uyarıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ile Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal’ın da katıldığı denetimlerde restoran, kafeterya ve bar gibi iş yerlerinde kullanılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve mutfak gibi bölümlerin hijyen koşulları denetlendi.

İşyeri çalıştırma izinleri ile personellerin çalışma izinlerine de bakıldı. Bazı işyerlerinde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, çalışanların çalışma izinlerini yenilemeyen işyerlerine “verilen sürede izinlerinizi yenilemezseniz işyerleriniz kapatılacak” uyarısı yapıldı.