Mağusa’da 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Mağusa’da Silver Beach’de, yabancı uyruklu 6 erkek şahıs, deniz bisikleti ile kıyıdan yaklaşık 500 metre deniz içerisinde bulundukları sırada denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahısların üçü sahilde bulunan vatandaşlar tarafından yüzerek karaya çıkartılırken, diğer üçü sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahse konu şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından taburcu oldular.