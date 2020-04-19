Mağusa’da 1 pozitif vaka daha

Çayırova'dan önceki gün Covid-19 olan "kombay tamircisi' bağlantılı bir ismin daha testi "pozitif..." çıktı. Böylece Mağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda 3'üncü pozitif vakaya rastlandı.

Yeni vakanın Covid-19 olan "kombay tamircisi' temas ettiği kişilerden biri olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, bu durumu YENİDÜZEN’e doğruladı.

“Bu bilgi rutin Bakanlık açıklamasında zaten paylaşılacaktır ama benden de önce zaten herkes bu bilgiye ulaşmıştı. Bu bilgi resmi olarak da açıklanacak.” dedi.

Kalfaoğlu, hastanede para karşılığı Covid-19 testi yapıldığı iddialarını da yanıtladı

Mağusa Hastanesi’nde para karşılığı Covid-19 testi yapıldığı iddialarını da yanıtlayan Kalfaoğlu, yurt dışından gelen yabancı gemicilere ve özel hastanede ameliyat olacağı için test yapılması gereken kişilerden 500 TL maliyet ücreti alındığını ifade ederek, bunların bir fonda toplanarak, KİT alımı için kullanılacağını anlattı.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyat olacak olan hastalardan test ücreti alınmadığının altını çizen Kalfaoğlu, “Az sonra acil apandisit ameliyatına giriyorum ve bu hastama Covid-19 testi yaptım, hastamın bu durumdan haberi bile yok. Bırakın para almayı… Ben bu hastanede ameliyat olacak olan hastalarımdan bu test için para almıyorum. Ama yurt dışından gelen yabancı gemicilere test yapılması gerekiyor, maliyet olarak 500 TL alınıyor. Bu uygulama ise Ulaştırma ve Sağlık Bakanlığı onayı ile yazılı izin belgesiyle yapılıyor.” dedi.

“Kaliteyi arttırarak insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz”

“Biz kaliteyi arttırarak insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz ama maalesef bazen yapılanlar siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Biz ne derdinde, herkes rant derdinde…” diye sitem eden Kalfaoğlu, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ve bazı kesimlerden ücret alınmasına yönelik uygulamayı örenklerle değerlendirdi.

Kalfaoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada özetle şunlar dile getirdi:

Adaya mal getiren ve 14 gün karantina süresine girmesi gereken fakat acenteleri tarafından zaman ve maliyet kaybını önlemek için, hizmetlerin devam edebilmesi için gemicilerden bu ücret alınıyor.

Örneğin Ukrayna’dan gemici geliyor, ona yaptığım testin ücretini Bakanlıktan elimde olan genelge ile alıyorum. Bu alınan paralar ile de Kit fonuna gidiyor ve ben bu parayla kendi vatandaşıma kit alıyor, test yapıyorum.

Bunun yanında özel hastanelerde ameliyat olacak olan ve Covid testi yapacak olan hastalardan test parasını alıyorum. Gelip bizden bu testi yapmamızı istiyorlar, biz de 500 TL karşılığında yapıyoruz. Özel hastaneye ödeyecek milyarları varken, buradan aldığı hizmetin de karşılığını ödemeli diye düşünüyorum. Bu da sadece bir kez karşılaştığımız bir durumdur. Bu hasta fona katkıda bulunmuş oldu. Şimdi zaman dayanışma zamanıdır.

Tüm bu test kitleri halkımızın verdiği paralar ile alındı. Kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran bir hastaneyiz. Artık her şey para ile olacak, artık sağlık çok pahalı, kaliteli hizmet istiyorsak biraz destek olacağız.

Hastaneye en ufak bir cihaz almaya kalksak 100 bin Euro’dan başlıyor.

Yönetim sistemlerinin mantığı artık değişmeli. Artık vatandaşın karşılayabileceği rakamlar istenecek. Ama yurt dışından gelen bir yabancı düşer ve kalçasını kırar. Onu ameliyat ederiz, 5 bin TL bile almayız. Ama ben Amerika’da kalçamı kırsam, bu işlemi yaptırsam en az 70 bin Dolar ödeyeceğim.

Biz kaliteyi arttırarak insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz ama maalesef bazen yapılanlar siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Biz ne derdinde, herkes rant derdinde…”