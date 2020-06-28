Mağusa Limanı’nda ‘kaçak araba’

YENİDÜZEN’e konuşan Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu “Pazartesi denetleyeceğiz, kameralar izleniyor” derken, İşletmeci Ergin Oğuz, iddiaları kabul etmedi.

Mağusa Serbest Liman Müdürü Curcioğlu: “İddiaya göre bu işletme yurtdışından ikinci el hurda araba getirip, parçalayıp, yedek parça olarak ülkeye satıyor, Mercedes marka bir aracı kaçak ve sahte plaka ile piyasaya çıkartmış. Araç polistedir.”

Dila ŞİMŞEK

Mağusa Serbest Limanı’nda Yüksel Özkıraç Duty Free Port Ltd., Mercedes marka kaçak bir aracı kaçak ve sahte plaka ile piyasaya çıkardığı iddiası gündeme geldi.

Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu YENİDÜZEN’e konuşarak böyle bir iddiadan haberdar olduğunu, Pazartesi günü gümrük memuru ve trafik şube amiriyle konu ile ilgileneceklerini açıkladı.

Curcioğlu söz konusu aracın Mağusa Polis Genel Müdürlüğü’nde olduğunu ifade ederken, Polis Basın Subaylığı böyle bir soruşturma bulunmadığını kaydetti.

Curcioğlu, işletmenin limanda olsa da, araçla ilgili sorumluluğun gümrükteki personellere bağlı olduğunu dile getirerek, bu nedenle kamera kayıtlarının izlendiğini de kaydetti.

Mağusa’da görevli Gümrük Şube Amiri Mehmet Ertuna konu ile ilgili bilgisi olmadığını savundu.

Yüksel Özkıraç Duty Free Port Ltd. işletmesinin sahibi, bir seneyi aşkın süre önce işletmeyi Ergin Oğuz’a devrettiğini, iddiayla ilgili bir alakası veya bilgisi olmadığını söyledi.

İşletmeci Ergin Oğuz, kayıtsız veya usulsüz hiçbir şey olmadığını savundu

İşletmeci Ergün Oğuz…

YENİDÜZEN’in ulaştığı, Yüksel Özkıraç Duty Free Port Ltd.’nin sahibi Yüksel Özkıraç, “Limandaki bu işletmeyle damadım ilgileniyordu. Sonrasında baktık ki işler iyi gitmiyor, işletmeyi Ergin Oğuz’a devrettik, Tarım Bakanı’nın kardeşidir bildiğim kadarıyla. Bir seneyi aşkın süredir o işletiyor. İşletmenin ismini değiştirmek de maliyetlidir, 40 Bin TL gibi bir ücret ödemek lazım. Herhalde bu yüzden değiştirmedi. Ancak şu anda iddialarla ilgili bilgim de, alakam da yoktur” şeklinde açıklamada bulundu.

Oğuz: “Araç kayıtlı, belgeli”

İşletmeci Ergin Oğuz, İngiltere’den motoru için 15 senelik bir Mercedesi getirdiğini söyleyerek, “Kayıtsız, çalıntı veya usulsüz hiçbir şey yoktur. Aracı getirdim, normalde aracın makiniste gitmesi için çekici gelmesi gerekir. Ancak ben sürerek çıkardım aracı, bu nedenle de polis ceza yazdı. Bu araba sürerken telefonda konuşup ceza yemekten farksızdır. Cezasını ödedim, araç karakola alınmıştı ama şimdiye sorun kalamamıştır. Yani araç çalıntı değil, kaçak değil, plakasında da sorun yok. Artık sokağa da mı çıkamayacağız? En ufak olayı bile siyaset için, bizi sevmeyen insanlar gündeme getirmeye çalışıyor, iddialarda bulunuyor. Araç kayıtlı ve belgelidir” yönünde açıklamada bulundu.

Serbest Liman ve Bölge Müdürü Curcioğlu:

“İddiayı gündemimize aldık, kayıtlar inceleniyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu, iddiaları duyduğunu ve denetim için adım attığını kaydetti. Curcioğlu, “İddiaya göre, bu işletme yurtdışından ikinci el hurda araba getirip, parçalayıp, yedek parça olarak ülkeye satıyor, Mercedes marka bir aracı kaçak ve sahte plaka ile piyasaya çıkartmış. İşletmeci ise Ergin Oğuz’dur. Araç şu anda Mağusa Karakolu’ndadır, biz trafik şube amiri ve gümrük memuruyla Pazartesi günü gidip görelim, denetleyelim diye düşündük. Cuma günü Başbakan ziyarete gelince gidemedik” dedi.

Araçla ilgili sorumluluğun gümrük çalışanlarına ait olduğunu ifade eden Curcioğlu, gümrüğe beyanda bulunmadan araç çıkarıldıysa ceza kesilebileceğini de söyledi.

Olayın 10 gün önce vuku bulduğunun düşünüldüğünü belirten Curcioğlu, kamera kayıtlarının incelendiğini, şu ana kadar 15 ve 16 Haziran’ın kayıtlarına bakıldığını anlattı.

Aracın yabancı bir plakayla çıktığı söylentisi olduğunu, ancak detaylarla ilgili henüz kendisinin de bilgisi olmadığını kaydetti.