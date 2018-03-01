Mağusa girişinde feci kaza!

Mağusa DAÜ Çemberi’nde az önce meydana gelen kazada, çakıl yüklü kamyon iki araca çarptı, yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 6 kişinin Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı açıklaması:

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 16:30 sıralarında, Ahmet Mesut, yönetimindeki NG 892 Z plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Tantura Kavşağı diye bilinen kavşakta sığınmalı çembere girip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden tekrar Gazimağusa istikametine doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim Bezgin yönetimindeki TPT 949 plakalı tır aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır araç o esnada DAÜ - Gazimağusa yolundan gelip anayola giriş yapmak için kavşak ağzında bekleyen İsmail Saygılı yönetimindeki LG 642 plakalı salon araca çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LG 642 plakalı araç sürücüsü İsmail Saygılı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İrfan Meteci ile NG 892 Z plakalı araç sürücüsü Ahmet Mesut ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Faries Zavein, Tareg Mahmut Ahme Alsahi ve Emran Arar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.